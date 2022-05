Auto fuori strada lungo la Fondovalle, grave una 48enne

Intorno alle 13 di oggi la Fondovalle Panaro è stata teatro di un nuovo grave incidente. Protagonista un'automobilista di 48 anni, che dai primi rilievi avrebbe perso il controllo dell'auto in modo autonomo, finendo oltre la carreggiata e schiantandosi contro un albero. E' accaduto all'altezza della località Cà Bonettini.

La donna è stata estratta dalle lamiere del veicolo anche grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco e affidata ai sanitari de 118. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, che ha caricato la paziente per poi trasferirla in codice rosso all'Ospedale Maggiore di Bologna. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni.

I Rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale delle Terre di Castelli, con la conseguente chiusura al traffico della Fondovalle.