Urta con l'auto la colonnina del Gpl, perdita di gas in un distributore sulla Vignolese

Verso le ore 8.00 di questa mattina il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vignola è intervenuto presso una stazione di distribuzione carburante su via Vignolese, all'altezza dell'intersezione con via Modenese.

Secondo quanto ricostruito un veicolo aveva urtato una colonnina di erogazione, divellendola dalla base e provocando una fuoriuscita di gas GPL. La squadra ha prontamente messo in sicurezza l'area abbassando la pericolosa nube di gas con acqua nebulizzata e intercettando la valvola di adduzione.

L'intervento è ancora in corso e non è stato necessario provvedere a chiusura stradale o evacuazione di edifici in quanto a distanza di sicurezza.