Auto noleggiata e mai riconsegnata bloccata dalla Polizia Locale

Una pattuglia del corpo unico di Polizia Locale delle Terre di Castelli, durante un normale controllo di polizia stradale, ha intimato l’alt ad una Mercedes condotto da un 23enne residente a Spilamberto. Dal controllo è emerso che che sul veicolo pendeva una denuncia per appropriazione indebita, effettuata da una ditta di noleggio di Roma all'inizio dell'anno. In sostanza, l'auto non era mai stata restituita.

Inoltre, alla guida del veicolo fermato si trovava una persona diversa dal titolare del contratto di noleggio. Il conducente e il titolare del contratto di noleggio sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per appropriazione indebita e ricettazione. Il veicolo è stato sequestrato ed è a disposizione dell'avente diritto al quale verrà riconsegnato