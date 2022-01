Auto precipita dal ponte e si cappotta sulla sponda del fiume

Grave incidente questa mattina intorno alle ore 9.10. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in località Due Ponti di Fanano per un auto uscita di strada.

Secondo quanto ricostruito la vettura, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe uscita di strada in prossimità di un ponte finendo poi cappottata in prossimita del fiume.

Tre le persone coinvolte rimaste ferite, che sono state soccorse e affidate ai sanitari del 118.