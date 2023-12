Targhe false su un'auto rubata, fermato e denunciato al casello di Carpi

Domenica 17 dicembre scorso, una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Modena Nord ha fermato per un controllo presso il casello autostradale di Carpi un’autovettura in transito. Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno constatato che il numero del telaio in prossimità del “battitacco” lato passeggero sotto il parabrezza era stato reso illeggibile per mezzo di alcune incisioni.

Un successivo controllo tecnico ha permesso di accertare definitivamente che gli elementi identificativi del veicolo erano stati oggetto di alterazioni e falsificazioni rispetto a quelli originali di fabbrica. Una volta risaliti al numero di telaio originale e consultata la banca dati Motorizzazione, si è potuto appurare che l'auto era stata rubata ad Afragola (NA) nel mese di aprile scorso. È stato, altresì, accertato che le targhe apposte al veicolo erano state contraffatte.

L’autovettura, le targhe e la carta di circolazione sono state sottoposte a sequestro penale. Il tunisino di 41 anni al volante è stato denunciato per i reati di ricettazione ed uso di targa contraffatta.