Rintracciata un'auto rubata a Ferragosto, denunciati due clandestini

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Modena - impegnati in questo periodo anche sul fronte dei furti subiti dai vacanzieri che hanno lasciato le loro abitazioni trovandole poi svaligiate - hanno notato un giovane che con fare sospetto si aggirava tra le autovetture in sosta in un parcheggio di un centro commerciale situato in zona Madonnina.

Sottoposto a controllo, il giovane è stato trovato in possesso di 25 grammi di hashish e 3 di cocaina.

Durante il controllo, tuttavia, gli agenti hanno notato un altro giovane che scendeva frettolosamente dal lato passeggero di un’autovettura parcheggiata a poca distanza. Dopo aver gettato qualcosa per terra, il ragazzo è stato visto allontanarsi velocemente in direzione del centro commerciale facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. I poliziotti hanno recuperato immediatamente l’oggetto di cui il giovane si era disfatto, risultato essere un involucro contenente della sostanza stupefacente, pari a 17 grammi di hashish.

L’autovettura in questione, da accertamenti effettuati tramite la sala operativa della Questura, è risultata invece essere stata rubata a Ferragosto in un garage di Modena.

Intanto il ragazzo sceso dal veicolo è stato cercato e rintracciato nelle vicinanze dagli stessi agenti pochi minuti dopo.

I due giovani, il 18enne tunisino e il 20enne marocchino, regolari sul territorio, sono quindi stati accompagnati presso gli uffici della Questura e denunciati, lo stupefacente sequestrato, mentre l’autovettura oggetto di furto è stata restituita al legittimo proprietario.