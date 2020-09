Scoperto un giro di auto rubate, "ripulite" in Spagna e vendute nel modenese

In questi giorni la Polizia Stradale di Modena sta sviluppando un'indagine su un tema particolarmente interessante, quello del mercato europero delle auto usate, che nel corso degli ultimi anni ha raggiunto volumi sempre più significativi, prestando il fianco anche alle organizzazioni criminali transnazionali.

E' il caso di quanto scoperto dagli agenti modenesi in veste di polizia giudiziaria: un'indagine che ha già portato al sequestro di cinque auto. Si tratta di veicoli rubati, sia in Italia che all'estero, che sono stati "ripuliti" passando dalla Spagna, dove agenzie compiacenti hanno fornito i mezzi di una nuova documentazione, per poi farli arrivare in Italia.

Un duro colpo per cinque ignari cittadini modenesi, che hanno dovuto rinunciare alle auto appena acquistate in buona fede: una Range Rover Evoque, una Fiat 500L, una 500X e due Nissan Qashqai. I veicoli erano stati acquistati ad un prezzo congruo, senza possibilità per l'acquirente finale di poter sospettare fossero parte di un giro di malaffare.

La PolStrada sta quindi indagando a ritroso per ricostruire l'intera "filiera" e risalire a chi ha effettuato quelle che si configurano come reati in materia di riciclaggio e falso documentale.