Auto si schianta contro un albero a Sestola: grave un 22enne

Ennesimo incidente nel weekend sulle strade della provincia. A Sestola due giovani, rispettivamente di 17 e 22 anni, sono stati coinvolti in un grave incidente stradale lungo Via per Vesale.

Secondo le prime sommarie informazioni, intorno alle 3.00 di notte l'auto su cui viaggiavano i giovani è finita fuori strada, schiantandosi violentemente contro un albero. Per tirarli fuori dalla vettura è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono poi giunti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'automedica e l'elisoccorso di fatto arrivare da Bologna.

Il 22 enne è stato poi trasportato in gravi condizioni all'Ospedale mentre più lievi sarebbero le ferite riportate dal 17enne.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità competenti.