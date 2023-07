Auto si cappotta e finisce fuori strada sulla Canaletto: 4 feriti

Sono ricoverati all’ospedale Civile di Baggiovara quattro giovani uomini provenienti da fuori città rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto all’alba di giovedì 6 luglio a Modena, sulla strada Canaletto nord. Erano circa le 4 quando il conducente ha perso il controllo del veicolo, una Volkswagen Golf che proveniva da Modena procedendo in direzione Bastiglia.

L’auto è finita fuori strada dopo essersi probabilmente capottata. Le cause e la dinamica dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Modena intervenuta sul posto, ma nessun altro veicolo risulta coinvolto nell’incidente. Sul posto anche i mezzi di soccorso del 118 e i Vigili del Fuoco intervenuti per aiutare ad estrarre i feriti dall’abitacolo della vettura.

La fuoriuscita stradale è avvenuta in un tratto rettilineo di strada Canaletto nord, dopo la Tav, all’altezza del civico 918. Alla guida c’era un 23enne di Roma le cui condizioni destano ora maggiore preoccupazione rispetto agli altri feriti. Nell’incidente sono infatti rimasti feriti anche tre passeggeri: un 31enne di Lodi risultato proprietario dell’auto, oltre a un 27 e un 37enne entrambi di Roma. Una quinta persona, rimasta indenne, pare invece si sia allontanata dal luogo dell’incidente autonomamente ed è stata rintracciata in un albergo non distante.

È stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale Civile di Baggiovara anche il motociclista coinvolto in un altro incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì 5 luglio a Modena, all’intersezione tra strada Formigina e strada per Cognento, nei pressi del cinema Raffaello.

L’uomo, un 47enne italiano residente in zona, viaggiava a bordo di una moto Honda e percorreva via Formigina procedendo dal centro città verso la periferia, quando è entrato in collisione con un’auto Opel Astra, condotta da un 64enne residente anch’egli in città, che arrivava da strada per Cognento. A causa dell’urto, il motociclista è caduto a terra riportando ferite di media gravità ed è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara per le cure. Sul posto per i rilevi di legge e per accertare la dinamica dell’incidente la Polizia locale di Modena.