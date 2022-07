Furgone si ribalta sulla Giardini, un ferito a La Santona di Lama

Questa mattina si è verificato un incidente lungo la Statale dell'Abetone (Via Giardini) nella zona di La Santona di Lama Mocogno. Per cause ancora da accertare, ma apparentemente senza il coinvolgimento di altri mezzi, un furgone si è ribaltato, terminando la propria corsa su un fianco, contro il muretto di cinta di un'abitazione.

Sul posto sono state inviate dal 118 l'ambulanza e l'automedica, mentre i Vigili del Fuoco hanno fornito il loro supporto. Il conducente è stato estratto e poi trasferito in ospedale; non sarebbe in condizioni gravi.

I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre la circolazione è rimasta bloccata per consentire i rilievi e la rimozione del furgone.