Auto utilizzata per commettere reati, sanzionato l'intestatario fittizio

Ancora un caso di intestazione fittizia di veicoli a Carpi: la Polizia Locale ha radiato dal Pubblico registro automobilistico un veicolo che risultava fittiziamente intestata a persona, la quale invece non ne aveva la disponibilità.

Il mezzo era stato usato nel nostro territorio per atti illeciti, come spesso succede proprio perché il ricorso a proprietari prestanome è finalizzato a questo.

La persona è stata sanzionata per oltre mille euro (il massimo per intestazione fittizia è 1.600 euro), e l’auto appunto sequestrata per la confisca.

"Il fenomeno è piuttosto grave – spiega Davide Golfieri, Comandante della Polizia Locale Unione Terre d’Argine – perché questi prestanome sono spesso nullatenenti, quindi in caso di danni a persone o cose non possono certo far fronte a risarcimenti. Del resto, i soggetti terzi che effettivamente detengono veicoli così intestati li usano per attività criminose, e si rendono talvolta protagonisti di sinistri stradali con fuga, contando sul completo anonimato e la “copertura” dei finti proprietari, finché non vengono smascherati da attività di indagine come questa portata a termine dai nostri agenti".