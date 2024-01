Scia vandalica alla Sacca, auto prese a mazzate e danneggiate

Sabato 13 Gennaio, intorno alle ore 21:30, tre persone incappucciate avrebbero preso a mazzate almeno cinque autovetture parcheggiate in via Arturo Anderlini, nei pressi prima dell’Intersezione con via Cassiani. Una di esse ha subito ingenti danni, le altre la rottura di uno o più vetri. A riferirlo è un residente della zona.

Il fatto si inserisce in un contesto in cui già da tempo i residenti segnalano la presenza negli ambiti del centro commerciale Sacca che si affaccia anche sulla via Anderlini e nelle aree verdi adiacenti, di gruppi di individui che bivaccano seduti sopra piccole giostre e panchine. In più occasioni si sono registrati episodi di ubriachezza molesta, di degrado e di abbandono di rifiuti.

"Le segnalazioni sono state fatte dai residenti ma senza alcun seguito. I balordi continuano a fare i loro comodi, i controlli non si vedono, i tavoli non sono stati ancora piantati e le panchine sono state verniciate ma malgrado le richieste sono ancora nel buio più buio della notte come appare essere la speranza di sicurezza in città dei modenesi. La sicurezza è anche nelle piccole cose", commentano dalla Sacca.