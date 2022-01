Autobus scivola sulla strada e finisce nel fossato di scolo

Questa mattina un autobus di linea è finito nel fossato a lato strdaa lungo strada Albareto in località Mulini Nuovi.

L'incidente si è verificato intorno alle 10.10 di oggi. Per cause ancora in corso di accertamento il mezzo sarebbe scivolato sul manto strdale finendo poi nel fossato, poco profondo, che si trova al lato della strada. Nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto.

I Vigili del Fuoco sono subito intervenuti aiutando a scendere dal mezzo in sicurezza l'unico passeggero e il conducente che non sarebbero feriti. Sul posto anche la Polizia Municipale e il 118.