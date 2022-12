Autocisterna si ribalta a Carpi, in corso le operazioni di recupero, chiusa la Sp468

Intorno alle ore 7.30 circa di questa mattina un'autocisterna, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strata.

E' a ccaduto a Carpi sulla strada provinciale 468 per Correggio proprio in prossimità casello autostradale. Il mezzo che trasporta Azoto sarebbe uscito dalla carreggiata per poi finire la sua corsa adagiandosi su di un fianco nel fossato adiacente.

Fortinatamente l'autista dell'autocisterna non avrebbe riportato ferite.

Sul luogo sono subito giunti i Vigili del Fuoco per le verifiche del caso, l'assistenza e il recupero del mezzo ad opera di una ditta specislizzata.

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità che è gestita dalla Polizia Locale Terre d'Argibe. In particolare risulta chiusa al transito dei veicoli la strada che va da Correggio verso Carpi per consentire il recupero del mezzo che presumibilmente impegnerà tutta la mattina.