Autogru si scontra con un autobus Seta, paura in largo Moro

Oggi poco prima delle ore 20 si è verificato un singolare incidente stradale il largo Aldo Moro, all'incrocio con via Vittorio Veneto. Un autobus di linea Seta e una grossa autogru si sono scontrati, a quanto si apprende durante un manovra di quest'ultima.

La corriera, che proveniva da via Vittorio Veneto e procedeva in direzione di largo Moro ha, ha scartato verso sinistra per evitare l'impatto, ma non è bastato. La gru retrattile ha colpito e sfondato un paio di vetri dell'autobus, che si è incastrato.

Tanta paura ma nessuna conseguenza seria per i conducenti e per i viaggiatori: tre passeggeri sono rimasti lievemente contusi a seguito dello scossone avuto dal mezzo, ma non hanno riportato lesioni degne di nota.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118, insieme con la Polizia Locale e il personale Seta. Per consentire i rilievi - la dinamica è in fase di accertamento - e le operazioni di ripristino è stato chiuso al transito un tratto di strada e gli autobus Seta sono stati deviati su percorsi alternativi.