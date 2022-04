Samanta Migliore, lunedì i funerali. Si attendono conferme dalla Medicina Legale

Parenti, conoscenti e la comunità di Maranello si stringerà attorno alla famiglia per l'ultimo saluto a Samanta Migliore lunedì 2 maggio. I funerali della 35enne deceduta dopo il ritocco al seno nel proprio appartamento sono infatti previsti alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale, cui seguirà la tumulazione nel cimitero del paese.

Le esequie sono state possibili dopo l'esame autoptico sul corpo della donna, svolto presso la Medicina Legale di Modena giovedì. I primi risultati, ancora ufficiosi, hanno fatto emergere un elemento sicuramente molto importante: la presenza di un alto quantitativo di silicone nel sangue. E quindi possibile che le iniezioni effettuate da Pamela Andress - attualmente indagata a piede libero - abbiano messo in circolo la sostanza sintetica, "avvelenando" il sangue e portando alla morte.

Si tratta tuttavia di una ipotesi: saranno soltanto gli esami istologici e tossicologici sui campioni prelevati a fornire maggiori informazioni agli inquirenti. Si tratta di capire quali le reazioni avvenute nell'organismo della vittima, in modo tale da determinare il meccanismo che ha portato al decesso. Da queste risposte - e non solo - dipendono infatti le accuse che potranno essere mosse alla trans autrice dell'intervento. Al Pamela Andress è accusata di di morte come conseguenza di altro reato, ma non è detto che le ipotesi accusatorie possano mutare in qualcosa di più grave.

Per il legale del marito di Samanta, l'avvocato Daniele Pizzi, queste prime indiscrezioni non lascerebbero dubbi: "Se tutto ciò fosse confermato sarebbe un episodio gravissimo e non ci sarebbe alcun dubbio sulla responsabilità di Pamela sulla morte di Samantha Siamo in attesa dell’esito finale degli accertamenti. Ritengo comunque che con l’esame in questione sia stata accertata la responsabilità della morte". L'inchiesta, tuttavia, è solo agli inizi.

Pamela era nota per praticare questo genere di interventi illegali a domicilio: una via "veloce" per riempire seni e glutei, che tuttavia può avere gravi conseguenze. Illegale in Italia da ormai trent'anni, il silicone liquido è però utilizzato in altre parti del mondo, specie in Sudamerica, e spesso è iniettato da "estetisti" amatoriali. Sono documentati anche nel nostro paese gravi casi di reazioni avverse e di corpi sfigurati in modo permanente. Purtroppo nel caso di maranello l'epilogo è stato il peggiore possibile.