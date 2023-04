Conducente di un autobus aggredito in stazione finisce al Pronto Soccorso

Ieri sera presso il terminal dei bus alla stazione ferroviaria di Modena, su un mezzo della linea urbana 1, si è verificato un episodio di conflitto sfociato in aggressione verbale e fisica ai danni di un autista Seta da parte di un utente. Il conducente è stato colpito in modo lieve ed è poi stato medicato al Pronto Soccorso, dove ha ricevuto una prognosi di 5 giorni.

L’episodio – al quale hanno assistito, fortunatamente senza conseguenze, anche alcuni passeggeri presenti a bordo - ha comportato il prolungato fermo del mezzo, a seguito della richiesta di intervento effettuata dalla centrale operativa di Seta alla Polizia Locale, che è prontamente intervenuta per riportare l’ordine a bordo del bus ed identificare i protagonisti del fatto, ed alla quale va il ringraziamento dell’azienda per il tempestivo intervento effettuato.

"L’azienda manifesta la più completa solidarietà all’autista e assicura pieno sostegno al proprio dipendente, garantendo – come sempre avviene in questi casi – completo supporto legale per ogni eventuale azione di tutela che egli vorrà intraprendere. L’azienda si riserva inoltre la facoltà, qualora ne vengano ravvisati gli estremi, di sporgere denuncia per interruzione di pubblico servizio nei confronti dei responsabili, a tutela degli utenti e del proprio personale", si legge in una nota di Seta.

La dinamica dei fatti potrà essere accertata sia ricorrendo alle testimonianze degli altri autisti di autobus che erano presenti al momento sul posto, sia accedendo alle immagini del sistema di videosorveglianza installato sul mezzo in questione, che verranno messe a disposizione delle Forze dell’Ordine.