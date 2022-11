In Autostrada con oltre 1 chilo di cocaina, arrestato 27enne

Durante un controllo per la prevenzione dei reati lungo l'autostrada A1, la Polizia Stradale di Modena Nord ha fermato per un controllo un'auto nei pressi dell'area di sosta Secchia in direzione Nord con a bordo un cittadino straniero di 27 anni.

Dagli accertamenti delle Forze dell'Ordine è emerso che il veicolo era stato noleggiato e che l'uomo era destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Rimini.

Dopo ulteriori controlli da una tasca laterale del bagagliaio è stato rinvenuto un panetto avvolto nel cellophane contenete 1 chilo e 100 grammi di cocaina. L'uomo è stato quindi arrestato ed è stato convalidata dal Gip di Modena la misura degli arresti domiciliari.