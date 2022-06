La legale della babysitter arrestata: "Smarrita e incapace di spiegare"

Si trova in carcere con l'accusa di tentato omicidio Monica Santi, la 32enne di Carpi indagata per i fatti accaduti ieri a Soliera. Secondo la Procura, infatti, sarebbe stata la giovane babysitter a far cadere dalla finestra il piccolo di 13 mesi che le era stato affidato.

Questa mattina ha parlato Francesca Neri, avvocata d'ufficio della donna: "Era sotto shock - ha confermato - Era in uno stato di smarrimento, tanto da non essere in grado di dare una ricostruzione precisa e spiegare quello che era accaduto. Non si rendeva conto di quello che stava accadendo intorno a lei". Una chiusura totale dunque, che non avrebbe quindi aiutato in maniera attiva gli inquirenti. La 32enne era stata portata in caserma a metà mattina sentita dai Carabinieri e dal magistrato di turno, Pasquale Mazzei. A metà pomeriggio era poi stata trasferita in carcere a Modena, in stato di arresto.

Ora si trova ancora al Sant'Anna in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto che avverrà nei prossimi giorni. A stamane la data non era ancora stata fissata.

L'avvocata Neri non ha ancora avuto modo di approfondire il caso, ma sta a sua volta raccogliendo tutti gli elementi iniziali: "Che io sappia non aveva dato segni di squilibrio, ma non ho parlato con i genitori, quindi non posso dire se avesse manifestato problematiche in ambito lavorativo". Un lavoro che la 32enne aveva iniziato a gennaio presso la famiglia solierese, vantando altre esperienze nel settore. Lavorava 8 ore al giorno in modo continuativo.+

Un'indagine delicata

Nella ricostruzione per ora parziale di quanto accaduto, potrebbe risultare decisiva la testimonianza dell'unica altra persona presente all'interno dell'abitazione: la donna di servizio. Non si tratterebbe però di un testimone diretto, in quanto la colf si trovava al primo piano, mentre il bimbo e la babysitter erano al piano superiore. La stessa donna di servizio non si sarebbe accorta di nulla fino a quando i vicini non hanno lanciato l'allarme. I Carabinieri hanno ovviamente sentito anche lei. La dinamica della vicenda è ancora molto incerta e le indagini della Procura sono appena alle battute iniziali.

La reazione della babysitter al fatto di ieri - un completo blocco psicologico - rende ovviamente complicata questa fase preliminare dell'indagine e saranno necessari approfondimenti sulle sue condizioni, come spiega la legale: "Certamente la difesa valuterà, se non saranno già il Pm o il Gip a farlo, di nominare un perito per valutare le capacità di intendere e volere della ragazza al momento del fatto".