Lite tra ragazzini davanti alla sede della Polizia Locale, preoccupazione a San Cesario

Ieri sera, intorno alle ore 19.00, alcuni ragazzi minorenni si sono azzuffati in pieno centro storico a San Cesario, di fronte agli uffici della Polizia Locale. I giovani, cinque minorenni, sarebbero arrivati alle mani poco dopo essersi radunati all'ombra del municipio. A sedare la lite la Polizia Locale, che ha quindi proceduto all'identificazione e all'ascolto dei minori alla presenza dei genitori nel frattempo convocati.

In considerazione della minore età dei ragazzi coinvolti, e del conseguente doveroso coinvolgimento della Procura Minorile, le dinamiche della vicenda non sono state ancora rese note. La reazione della politica locale però, non si è fatta attendere.

Ad esprimersi sull'accaduto è il Consigliere Comunale Mirco Zanoli della Lista Civica d'opposizione "Rinascita Locale", che segnala come quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri sia la conferma del problema sottoposto nell'interrogazione urgente presentata nella giornata di martedì ed indirizzata al Sindaco Francesco Zuffi. Nell'interrogazione, Zanoli sottolineava un presunto problema di sicurezza nel centro storico di San Cesario, consistente nella presenza di "cinque o sei minori di sesso maschile e presunte origini straniere" che avrebbero tenuto "atteggiamenti ambigui e intimidatori nei confronti di ragazzine residenti" tali da procurare loro "un forte senso di ansia, disagio e preoccupazione". Il Consigliere infatti avrebbe ricevuto, nella stessa giornata, due segnalazioni di famiglie diverse che lamentavano tale spiacevole situazione, proprio qualche giorno prima dei tafferugli in centro storico.