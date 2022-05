Tragedia a Modena, bambina perde la vita cadendo dal balcone

Una tragedia si è consumata questa mattina a Modena, dove una bambina di quattro anni ha perso la vita precipitando dal settimo piano del palazzo in cui viveva con i genitori. Il dramma si è verificato in Via Cardarelli, una perpendicolare di via Giardini, e a quanto si apprende sembrerebbe che ad accorgersene sia stata la madre, che in quel momento si trovava in casa con i fratelli.

Sul posto, sono accorsi immediatamente i soccorsi - chiamati dai vicini di casa - con un'auto medica e un'ambulanza, oltre alla Polizia Locale. Le indagini sono state affidate alla Polizia di Stato, coadiuvata dagli agenti della Scientifica che stanno cercando in questi minuti di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Seguiranno aggiornamenti