Cade dal balcone di casa, ricoverata una bimba di 5 anni

Intorno alle ore 13 di oggi si è verificato un incidente domestico che ha coinvolto una bambina di 5 anni. E' accaduto a Marano sul Panaro, in via Gramsci, all'altezza dell'incrocio con via I Maggio. La piccola, a quanto si apprende, sarebbe caduta dal balcone, situato al primo piano, riportando diverse lesioni.

Sul posto è accorso il 118, che ha attivato anche l'eliambulanza. L'elicottero è atterrato proprio fra le case, in una stretta area verde privata a ridosso del parcheggio delle scuole elementari.

La bimba è stata soccorosa e trasferita all'Ospedale Maggiore di Bologna. Nonostante il volo, le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la sua vita. Sul posto anche i Carabinieri per ricostruire le circostanze in cui è avvenuto l'incidente.