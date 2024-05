Bambino di tre anni cade dal balcone al secondo piano, interviene l'elisoccorso

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Poco dopo le 11 di questa mattina un bambino di soli 3 anni è precipitato dal balcone posto al secondo piano di un'abitazione di Limidi di Soliera, in via Carpi Ravarino. Il piccolo è finito a terra dopo aver colpito un'auto in sosta nel punto della caduta, che in qualche modo ne ha attutito l'impatto con il suolo.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, seguite poi dall'elisoccorso fatto arrivare da Bologna e atterrato presso il campo sportivo. Il piccolo paziente parrebbe non aver riportato lesioni troppo preoccupanti: è stato trasferito in volo all'Ospedale Maggiore di Bologna.

Sul posto per gli accertamenti del caso anche i Carabinieri.