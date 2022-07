Bimbo di 5 anni cade dalla finestra di casa in zona Crocetta, è grave

Questa mattina intorno alle 12:30 in un condominio di via Piasacane, laterale di strada Albareto in zona Crocetta si è verificato quello che sembrerebbe un gravissimo incidente domestico. Dalle prime informazioni raccolte pare che un bambino di 5 anni di origine straniera sia caduto dalla finestra dell’appartamento posto al quinto piano in cui vive la famiglia. Si tratta di un grosso condominio al civico 5.

Sarebbe stata una vicina di casa ad accorgersi del piccolo riverso sul selciato del cortile, ancora cosciente, che gridava per chiedere aiuto. Da lì è partito l’allarme al 118, che ha inviato immediatamente sul posto l’ambulanza e l’auto medica. Il piccolo paziente è stato soccorsoe poi trasportato al Policlinico di Modena in codice di massima gravità.

Sul posto è intervenuta per gli accertamenti del caso la Polizia di Stato, che ha raccolto le testimonianze dei condomini presenti. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Pare che il bambino fosse affidato alle cure della nonna mentre i genitori erano al lavoro. Del fatto è stato informato il Magistrato di turno che è giunto sul luogo dell'incidente - SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI-