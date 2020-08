Si allontana dalla mamma e si perde in centro, bimbo rintracciato dalla Municipale

E’ durata circa un quarto d’ora la disavventura di una giovane madre e del suo bambino di nemmeno tre anni, in pieno centro a Carpi: è successo verso le 12:45, quando il piccolo, forse per un malinteso, è uscito dal negozio in cui si trovavano, facendo perdere subito le proprie tracce.

Dopo aver percorso un po’ di strada, è entrato in un altro esercizio, dove è stato trattenuto dai gestori, che hanno dato l’allarme facendo intervenire la Polizia Locale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo poco il lieto fine: la madre, che si è scoperto avere seri problemi di deambulazione, è stata rintracciata non molto lontano, così gli agenti della Municipale le hanno riconsegnato il piccolo – l’uno e l’altra molto spaventati e dispiaciuti per l’episodio, il bimbo anche un po’ intimorito dal trambusto.