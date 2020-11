Fuggi fuggi al passaggio della Volante, recuperata una bici rubata

Nel pomeriggio di ieri la Squadra Volante, mentre transitava in via Ganaceto, ha notato un gruppo di persone che si sono immediatamente separate e dileguate non appena visti i colori bianco-azzurri dell'auto di servizio.

Gli agenti hanno individuato, nascosta dietro un’auto in sosta, una bicicletta marca Giant a pedalata assistita, priva di lucchetto, che con tutta probabilità era stata abbandonata dal gruppo che si era sparpagliato. Contattata l’attività commerciale, il cui logo identificativo era riportato sulla bici, tramite numero di telaio, gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario, che si trovava proprio in Questura per formalizzarne la denuncia di furto, avvenuto la sera prima all’interno del suo garage.

La bicicletta, del valore di oltre 4000 euro, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.