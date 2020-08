Bimbo cade alla cascata del Doccione, recuperato dopo un volo di 20 metri

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente presso il Doccione, la nota cascata situata nella zona dei Taburri, nel comune di Fanano. Vittima di una rovinosa caduta è stato un bambino di 10 anni, che si trovava in compagnia della madre per un'escursione e che è scivolato per circa una ventina di metri lungo le pietre viscide e scoscese.

Il piccolo è finito sulle rocce e si è procurato quella che ad una prima valutazione è parsa essere una frattura della gamba. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118 e del Soccorso Alpino, insieme ai Carabinieri.

Dopo aver ricevuto le prime cure, grazie alla sinergia di tutti i soggetti intervenuti prontamente, il bambino è stato caricato a bordo dell'eliambulanza e trasportato al Policlinico di Modena. Le sue condizioni di salute sono buone e non ha riportato lesioni serie.

