Bivacchi, discarica e un "cimitero" di bici rubate nei boschetti di via del Mercato

L'area di via del Mercato, intorno allo scheletro del "rotore", continua ad essere meta di sbandati e luogo di bivacchi. Se la vegetazione negli ultimi mesi è cresciuta rigogliosa, rendendo impervio il passaggio verso l'edificio abbandonato - nel quale non si segnalano più occupazioni, al contempo gli alberi e gli arbusti offrono un riparo a chi vive ai margini e cerca un luogo dove trascorrere queste notti d'estate. Tra gli alberi, quindi si segnalano diversi bivacchi, anche con la presenza di materassi e i resti di focolai.

Tutta la zona boschiva è cosparsa di rifiuti di ogni genere, dagli effetti personali ai residui di cibi e agli escrementi. In più, nascosti tra la vegetazione si trovano i rottami di svariate biciclette, probabilmente rubate e utilizzate fino a diventare inservibili. Anche l'area cementata accessibile da via Finzi, oggi un deposito di inerti lasciati dal cantiere, è diventata zona di bivacchi, con una cucina "da campo", sedie e materassi.

A questi problemi, già noti da tempo, si è aggiunta la nascita di una piccola discarica in uno spiazzo libero dalla vegetazione attiguo a via Forghieri. Qui alcune imprese hanno depositato i resti delle loro lavorazioni, preferendo evidentemente evitare il corretto smaltimento presso le isole ecologiche. Laterizi, sanitari in ceramica, materiali isolanti e altro ancora sono stati abbandonati senza scrupoli.

L'area è soggetta ad un lento piano di rigenerazione, che ha visto nelle ultime settimane completare la riqualificazione stradale. Recentemente sono stati anche avviati i cantieri di demolizione degli ex stallini e il piano per la realizzazione della nuova scuola e del Centro per l'Impiego procede: questo tuttavia non è bastato a scoraggiare i senza fissa dimora gli sbandati che frequentano l'area. Il Comune ha approvato in aprile il piano rivisto per il recupero del'intera area compresa tra via del Mercato e via Finzi, ma al momento non si conoscono i tempi per la riqualificazione, che da decenni soffre di problemi fin troppo noti.