Parco Ferrari, giacigli e bivacchi stabili fra gli alberi e sulle panchine

Da ormai diversi giorni non passa inosservata a chi frequenta il parco Ferrari di Modena la presenza di bivacchi e giacigli occupati da senza fissa dimora e più in generale la presenza di stranieri accampati nelle aree verdi o sulle panchine in modo stabile. Alcune persone si sono infatti stanziate sotto gli alberi nella zona del parco posta all'angolo tra via Emilia Ovest e viale Autodromo.

Ad attirare l'attenzione sono giacigli realizzati con cartone, buste e coperte: uno subito nelle immediate vicinanze nel vialetto asfaltato del parco, dove ci sono le panchine in legno, e un secondo poco distante dal primo, verso la recinzione che confina con i parcheggi di via Emilia Ovest.

Tutto intorno rifiuti e una grande quantità di bottiglie di vetro ammucchiate. Al momento non sono stati segnalati episodi particolari, ma chiaramente chi frequenta la zona lo fa con una certa preoccupazione.