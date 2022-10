Bivacchi nella cava dismessa, identificati tre clandestini a Sassuolo

Nelle prime ore di ieri, a Sassuolo, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio all’interno di una vecchia sede di uffici operativi pertinenti ad una cava estrattiva dismessa, oggetto di diverse segnalazioni da parte di cittadini della zona per la presenza di stranieri irregolari e spaccio di sostanze stupefacenti.

Perlustrando l’area, gli agenti hanno rintracciato tre cittadini stranieri, tutti privi di documenti, che da accertamenti in banca dati, risultavano essere destinatari di provvedimenti di espulsione e di Ordine del Questore ai quali non avevano mai ottemperato.

I tre uomini avevano allestito in questo immobile abbandonato un bivacco in cui trascorrere le ore notturne con giacigli di fortuna in un ambiente insalubre e pericoloso.

L’intervento dell’unità cinofila ha permesso poi di rinvenire sostanza stupefacente per uso personale addosso ad uno dei clandestini, per cui si è proceduto alla prevista segnalazione al Prefetto.

Due degli stranieri sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che ha proceduto alla notifica del provvedimento di espulsione da parte del Prefetto e dell’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale. Per il terzo straniero si sta effettuando l’accompagnamento presso il Centro per il Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo.

Successivamente gli agenti sono stati impiegati in un’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel corso della quale sono stati effettuati controlli in altri luoghi della città oggetto di segnalazioni. In totale sono state controllate 54 persone di cui 13 di nazionalità straniera e 38 autoveicoli.