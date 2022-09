Forzano la giostra dei Giardini Ducali per passarci la notte, denunciati

Gli agenti della Volante di Modena sono intervenuti ieri mattina per una segnalazione pervenuta alla centrale operativa di intrusione nella giostra per bambini del Parco Ducale. I primi frequentatori mattinieri del parco, infatti, avevano notato due persone che, danneggiando una delle porte di ingresso, si erano introdotte utilizzando il gioco come rifugio per la notte, salvo poi allontanarsi repentinamente dopo essere stati scoperti.

Dal sopralluogo di polizia effettuato, è stato effettivamente il danneggiamento di una delle serrande e la presenza di due sacchi a pelo abbandonati.

Nel pomeriggio, essendo stati visti i due ragazzi aggirarsi nel Parco Ducale, la Volante si è riportata sul posto e li ha fermati. Si trattava di un 27enne e di un minore di 17 anni. Accompagnati in Questura per identificazione, poiché privi di documenti, sono stati denunciati per i reati di di invasione di terreni e per danneggiamento aggravato in concorso e il 27enne è stato anche deferito per inosservanza delle norme sugli stranieri.

Il minore è stato affidato al responsabile della comunità in era stato collocato e dalla quale si era allontanato, oltre che segnalato all’Autorità giudiziaria minorile.

Già nelle settimane precedenti era stata segnalata la presenza di persone senza fissa dimora che dormivano e consumavano i pasti sulle panchine proprio nell'area accanto ai giochi per i bambini.