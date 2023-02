Bivacco al parco di Modena Est: bottiglie e spazzatura in giro

Gallery

















Bottiglie di vetro, alcune integre altre rotte in mille pezzi, sigarette, pacchetti vuoti e sporcizia varia. E' quanto si può vedere questa mattina al parco Berlinguer di Modena Est sotto uno dei gazebo presenti nel parco, proprio accanto all'area cani dedicata e a pochi passi dalla zona dei giochi per bambini.

Un vero e proprio bivacco con tanto di cestino sradicato e abbandonato li per terra con la spazzatura intorno. Un episodio di degrado e inciviltà che in primis deturba un'area verde molto frequentata da chi vive li intorno ma anche mette in "pericolo" (a causa dei cocci di vetro) i bambini che spesso dopo scuola frequentano il parco .