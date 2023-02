Bivacco sull'argine del Tiepido alla Fossalta: cibo, spazzatura e un fuoco a pochi passi dalle case

Gallery





















Piatti usati, generi alimentari abbandonati, cartoni, coperte e un braciere rudimentale per un piccolo fuoco. E' ciò che chi passeggia nei pressi dell'argine del torrente Tiepido, appena prima che si immetta nel Panaro, può notare.

Un vero bivacco a cielo aperto e a pochi passi dalle case di via Maestri del Lavoro e della Fossalta. Una zona, quella dell'argine della Fossalta, molto frequentata e apprezzata dalle famiglie, persone che fanno jogging o chi porta a spasso il cane, finchè non ci si imbatte in questo piccolo accampamento improvvisato.

Ciò che può destare maggiore preoccupazione è appunto la presenza di un fuoco, che sia usato per i cibi o per scaldarsi, può provocare incendi in una zona ricca di vegetazione e campi.