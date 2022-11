Guasto ad una cabina elettrica in viale Verdi, blackout e danni. Chiude l'Aci

Mattinata difficile per residenti e attività lavorative di alcuni immobili situati tra viale Verdi e via Cantelli, alle porte del centro di Modena. A metà mattina, infatti, uno sbalzo di tensione ha creato un grave problema agli impianti elettrici. Secondo quanto emerso finora, il guasto sarebbe avvenuto in una cabina elettrica di Hera e avrebbe poi avuto conseguenze nefaste nelle case e negli uffici.

Lo scompenso ha causato danni significativi agli apparecchi collegati alle reti elettriche: computer, elettrodomestici e altro ancora. Nei palazzi si sono verificati una serie di scoppi e diverse apparecchiature hanno fuso i componenti, con fumo e odore di bruciato. Poi è arrivato il blackout.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, seguiti poi dai tecnici di InRete. Fortunatamente non si sono sviluppati veri e propri incendi e nessuna delle persone presenti ha riportato conseguenze.

Notevoli tuttavia i disagi, per le abitazioni private e per gli uffici, A farne le spese anche l'Aci, che ha sede proprio in uno degli stabili interessati. L'attività degli sportelli è stata chiusa al pubblico, non essendovi più corrente nell'immobile.

I tecnici sono al lavoro per risolvere il guasto, ma al momento non si conoscono i tempi per il ripristino degli impianti e della fornitura di energia.