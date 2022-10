Blitz antidroga all'Istituto "Galilei" di Mirandola e controlli in paese

Con un intervento rapido - pianificato da diverso tempo e nell'ordine dell'attività di presidio del territorio per garantire la sicurezza - la Polizia Locale di Mirandola, coadiuvata dal nucleo antidroga della Polizia Locale di Sassuolo, ha effettuato questa mattinata un’ispezione presso l'ITS “G. Galilei”. Un controllo particolarmente apprezzato dal Dirigente Scolastico e dai professori messisi a compelta disposizione degli agenti, che ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti abbandonate da ignoti, verosimilmente all’arrivo degli agenti presso l’Istituto.

L’operazione, si è svolta nel perimetro dell’edificio scolastico, senza mai varcarne la soglia e ispezionando minuziosamente le zone esterne circostanti. Da controlli a campione, sugli studenti di passaggio, sono state riscontrate – su di un ridotto gruppo – tracce olfattive segnalate dal cane “Hector”. Da questo segnale, la scelta di intensificare l’ispezione delle aree antistanti ai laboratori di meccanica ed elettronica. Un’intuizione che ha portato al ritrovamento di un piccolo involucro abbandonato contenente circa 2 grammi di sostanza stupefacente.

La perlustrazione, conclusa la prima parte dell’operazione, è poi proseguita nel Centro Commerciale in Via Mazzone per la soddisfazione dei passanti e dei titolati di attività commerciali. Ispezionata anche l’area del “Parco della Favorita”, che in precedenti controlli aveva riscontrato il sequestro di sostanze stupefacenti, oggi però senza alcun riscontro.