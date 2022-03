Rimangono bloccati sul crinale del Monte Giovo, tratti in salvo dall’elisoccorso

E’ successo nel pomeriggio di ieri 25 marzo intorno alle 16.20, due ragazzi, uno di 35 anni residente nel comune di Valsamoggia, un altro di 34 residente a Bologna e una donna di 36 anni anch’essa residente a Bologna erano saliti sul crinale per fare un’escursione approfittando di queste belle giornate e della neve ancora presente in molti tratti.

Per scendere hanno imboccato il sentiero CAI 525 ma, giunti in un tratto molto pendente, temendo di scivolare si sono bloccati e hanno deciso di chiedere aiuto al 118, specificando di non avere problemi di carattere sanitario.

Sul posto viene quindi inviata la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione M.te Cimone e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di stanza all’Abetone.

I tre vengono raggiunti dalle squadre territoriali che dopo una valutazione ambientale e di sicurezza; tenuto conto anche del loro elevato stress emotivo attivano l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del CNSAS.

Gli escursionisti, illesi, vengono recuperati con il verricello e trasportati alla piazzola eli di Pievepelago. Successivamente un mezzo fuoristrada del CNSAS li ha accompagnati alla loro macchina.