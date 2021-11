Soliera, fatto brillare un residuato bellico rinvenuto in via San Michele

La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi, da un agricoltore durante dei lavori all’interno del proprio terreno agricolo, contesto non inusuale per ritrovamenti di questo tipo, quando si è imbattuto nell’ordigno che nella fattispecie si trattava di una granata d’artiglieria da 75 millimetri HE nazionalità USA. Prontamente i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti per delimitare l’area ed interessare la Prefettura che ha richiesto l’invio degli artificieri dell’Esercito.

In mattinata un team di specialisti è intervenuto ed ha provveduto a neutralizzare la granata, in condizioni di massima sicurezza, in un’area idonea poco distante dal luogo del rinvenimento. A garantire l’assistenza sanitaria vi era un’ambulanza con personale della Croce Rossa Italiana.

È stata una delle tantissime operazioni di disinnesco di ordigni bellici effettuate dall’inizio dell’anno dal personale specializzato del 2° Reggimento Genio Pontieri, che opera quotidianamente nelle tredici province di competenza, e che ne ha svolte 28, solo nel Modenese da gennaio scorso.