Aggredisce la sua ex e il nuovo compagno, braccialetto elettronico per uno stalker

Un 52enne risulta indagato per i reati di atti persecutori e lesioni personali nei confronti dell’ex convivente e del nuovo compagno di lei. All'esito degli approfondimenti svolti sul caso dagli agenti della Polizia di Stato di Sassuolo il G.I.P. del Tribunale di Modena ha applicato nei confronti dell'uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle parti offese e dai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse.

Secondo quanto emerso, a partire dal 2018 l'indagato aveva messo in atto una serie di condotte moleste e minacciose nei confronti della ex moglie, costringendo la donna ad alterare le sue abitudini di vita, per motivi connessi alla

fine della relazione sentimentale e alla gelosia. Nell’ultimo episodio, nel giorno di Santo Stefano, il 52enne ha pedinato e aggredito fisicamente e verbalmente la coppia dinanzi ai figli minori, provocando loro anche delle lesioni.

Le indagini degli agenti del Commissariato di Sassuolo hanno permesso di svelare tutti gli episodi che avevano coinvolto le vittime, quali aggressioni fisiche, verbali, minacce e danneggiamenti.

In questo clima di continue vessazioni, violenze agite e pedinamenti, valutato il pericolo concreto di reiterazione di fatti analoghi, l’uomo non potrà avvicinarsi alla coppia: il rispetto di quanto stabilito verrà monitorato, come disposto dal G.I.P., da un dispositivo di controllo elettronico.