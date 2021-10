Cacciatori sparano ad una lepre ma colpiscono due operai della zona

Ieri mattina si è verificato un incidente quando durante una battuta di caccia nel territorio di San Martino anzichè una lepre sono stati colpiti due operai della zona.

L'episodio e successo nelle campagne al confine tra il mantovano, e San Martino in Spino, nella frazione di Mirandola. Secondo quanto ricostruito dalle Forze dell'Ordine due cacciatori intenti a mirare ad un animale hanno accidentalmente colpito due operai agricoli. I due uomini, di 55 e 57 anni, sono stati colpiti al volto e al braccio, e sono stati trasportati all’ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita.