Corpo senza vita trovato ai piedi di una rupe, Soccorso Alpino in azione

I tecnici della stazione Monte Cimone sono impegnati in un intervento di recupero, dopo che un testimone ha avvistato un corpo senza vita nei pressi di una rupe e ha dato l'allarme. Siamo nella zona del monte Calvanella, nei pressi di Pian del Falco (Fanano). Una volta terminati gli adempimenti medico-legali, i tecnici del Soccorso Alpino provvederanno alle operazioni di recupero. Non si conosce neè l'identità della persona deceduta, nè tantmeno le cause. ++ Seguiranno aggiornamenti ++