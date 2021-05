Cade in Appennino e perde conoscenza. Attivato il soccorso Alpino

Mentre si stavano svolgendo le prove libere nella pista di downhill di Sestola Pian del Falco, in vista del campionato italiano che si terrà domani 16 maggio, un corridore, un uomo di 35 anni residente a Reggio Emilia è caduto a terra all’altezza della località Gondolina.

In seguito alla caduta l'uomo ha riportato un trauma cranico con perdita di coscienza. La squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Cimone che si trovava già sul posto per assistenza alla gara è intervenuta immediatamente insieme all’ambulanza, anch’essa presente per assistenza.

Il ferito una volta raggiunto e valutato dal personale sanitario, è stato attivato l’elicottero 118 di Pavullo, dotato di verricello.

L’uomo è caduto finendo tra la fitta vegetazione, per questo motivo è stato posizionato sulla barella e con tecniche alpinistiche è stato calato fino ad una radura per consentire all’elicottero di recuperalo con il verricello e trasportarlo in codice di media gravità all’ospedale di Modena.