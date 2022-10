Cade dal balcone di casa, grave una ragazza di 14 anni

Una ragazza di 14 anni ha riportato lesioni molto gravi, oggi intorno alle ore 12.30, a seguito di quella che si presume essere stata una caduta dal balcone del proprio appartamento. E' accaduto alle porte del cuore storico di Nonantola, in un complesso condominiale.

E' stata una vicina di casa a sentire un tonfo sordo provenire nel cortile del condominio: una volta uscita di casa ha trovato la ragazza a terra sul prato, in stato di semi-coscienza e ha allertato il 118. Un'ambulanza e l'automedica si sono precipitate sul posto, prestando le prime cure all'adolescente.

Dopo circa 45 minuti in cui i sanitari e il medico si sono adoperati per stabilizzarla, la giovane è stata portata in ambulanza all'Ospedale di Baggiovara con il codice di massima gravità. Al momento si trova ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva con diverse fratture. La prognosi è riservata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Nonantola, che hanno raccolto il resoconto dei residenti per fare luce sull'accaduto. E' stato accertato che al momento dei fatti la 14enne si trovasse in casa da sola, ma non ci sono testimoni diretti della plausibile caduta. La ragazza abita con la famiglia al secondo piano e sarebbe quindi caduta dal balcone che affaccia sul cortiletto erboso da almeno 6 metri di altezza.