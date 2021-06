Cade in monopattino in via Emilia Centro, gravissimo un 55enne

Incidente in pieno centro nel pomeriggio. Soccorso dal 118, si trova in Terapia Intensiva

Via Emilia

Intorno alle 14.30 si è verificato un incidente in via Emilia Centro, all'altezza di Piazza Matteotti. Un uomo che stava procedendo a bordo del proprio monopattino ha perso il controllo del mezzo ed è caduto in modo rovinoso.

L'impatto è stato violento e il 55enne, di origine straniera, è stato soccroso da ambulanza e medico del 118. Una volta stabilizzato, è stato trasferito in codice rosso all'Ospedale di Baggiovara e si trova ricoverato in Terapia Intensiva.

Accertamenti in corso sulle cause della caduta.