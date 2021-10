Cade con la moto da enduro. Grave un 68enne di Castelnuovo

Un 68enne si è procurato numerosi traumi dopo essere caduto con la moto da enduro a Sologno. Trasportato in massima gravità a Baggiovara

Un folto gruppo di amici è partito questa mattina per fare una lunga gita con le loro moto da enduro sull’appenino Tosco Emiliano, ma qualcosa è andata male.

Un componente della comitiva, un uomo di 68 anni residente a Castelnuovo Rangone (MO) giunto su una vecchia strada forestale nei pressi di Sologno, frazione del comune di Villa Minozzo dove la strada si fa più impervia è caduto terra procurandosi svariati traumi, compreso torace e testa e per alcuni minuti ha perso conoscenza.

Sono circa le 12.45 e il 118 invia sul posto l’ambulanza di Villa Minozzo, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cusna, l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del CNSAS, i Vigli del Fuoco e i Carabinieri di Villa Minozzo.

L’equipaggio dell’elicottero arrivato sul posto ha sbarcato il personale con il verricello in quanto la zona non è atterrabile. Dopo valutazione da parte del medico, il paziente è stato immobilizzato e gli stata somministrata l’analgesia a causa del forte dolore. Recuperato con il verricello è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara in codice di massima gravita.