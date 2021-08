Cade nella scarpata di Pian del Falco per 70 metri, grave un 89enne

Un signore di 89anni di Bologna è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo che durante una passeggiata a Pian del Falco è caduto nella scarpata per 70 metri

Un uomo di 89 anni residente a Bologna, che si trova in vacanza nella zona di Pian del Falco (Sestola) era andato a fare una passeggiata, da solo, nei pressi della seggiovia di Pian del Falco, quando, per cause da accertare è caduto nella scarpata sottostante per circa 70 metri.

Ad accorgersi dell’accaduto, attirati anche dalle grida di aiuto, sono stati i famigliari che hanno attivato immediatamente il 118. Sono circa le 15.15 di sabato 14 agosto e sul posto viene invita l’ambulanza di Sestola, l’auto infermieristica e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone con il medico. La squadra del CNSAS arriva sul posto in pochi minuti.

L'uomo viene immobilizzato sulla barella portantina e dopo la valutazione da parte del medico viene attivato l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del CNSAS. La zona in cui si è verificato l’incidente tuttavia non consente l’utilizzo del verricello a causa della fitta vegetazione e l’elicottero è andato ad atterrare nella piazzola di Pian del Falco.

Nel frattempo i tecnici territoriali hanno iniziato il recupero della barella con tecniche alpinistiche, fino a raggiungere la strada carrozzabile dove era parcheggiata l’ambulanza che ha trasportato il paziente fino alla piazzola dove era atterrato l’elicottero. L’uomo è stato trasportato in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore di Bologna.