Scivola in un dirupo per 70 metri mentre scatta una foto, grave una 59enne

Una donna di 59 anni residente a Modena è stata protagonistsa oggi di una rovinosa caduta. La signora insieme al marito ed alcuni amici, si trovava per una passeggiata in zona Ventasso (RE), più precisamente nel versante sud/est del Monte Nuda, percorrendo il Sentiero GEA 00.

Il gruppetto arrivato nella zona del Vallone Borra si è fermato per fare una foto di gruppo e la donna è salita su delle roccette a sbalzo, ma ha perso l’equilibrio, rovinando a valle per una settantina di metri e battendo ripetutamente testa e tronco contro le pietre.

Immediatamente soccorsa dai compagni di escursione. Sono le 12.50 circa quando viene allertato il 118 che invia sul posto l’ambulanza, l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS e a squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Cusna. La Centrale Operativa nazionale del CNSAS ha inviato un sms locator che è andato a buon fine da dove si è potuto ricavare le coordinate esatte del luogo dell’evento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad arrivare in poco meno di 20 minuti è stato l’elicottero che ha sbarcato il personale con il verricello in quanto la zona non è atterrabile. Dopo valutazione da parte del medico, la paziente è stata immobilizzata sulla barella, gli è stata somministrata l’analgesia a causa del forte dolore e poi recuperata, sempre con il verricello e trasferita in elicottero all’Ospedale di Baggiovara in codice rosso.