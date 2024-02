Accoltella un giocatore dopo la partita, tifoso 20enne arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Un gravissimo episodio ha macchiato il pomeriggio di ieri al termine di un partita di calcio dilettantistico a Castelnuovo Rangone. Dopo il match è scaturito un litigio - pare per futili motivi - che ha coinvolto un giovane tifoso e un calciatore. Lo sportivo è stato aggredito fisicamente da un 20enne, il quale lo ha colpito più volte con un'arma da taglio.

La vittima ha subito diversi fendenti e riportato ferite in più parti del corpo, comprese alcune zone sensibili. Fortunatamente però i tagli non sono stati abbastanza profondi da compromettere organi vitali e grazie all'intervento del 118 il calciatore è stato accompagnato al Pronto Soccorso per ricevere le cure del caso. Il giovane ha riportato numerosi giorni di prognosi.

I Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Rangone sono intervenuti nei pressi del campo sportivo dove hanno rintracciato il 20enne con i vestiti sporchi di sangue. Lo stesso aggressore, per altro, si è ferito in modo derio autonomamente mentre maneggiava la lama con cui infliggeva i colpi. E' stato portato a sua volta in ospedale scortato dagli uomini dell'Arma che lo hanno preso in custodia.

Nel corso della successiva perquisizione personale, l’arrestato è stato trovato in possesso di 3,5 grammi di hashish. La posizione della persona arrestata sarà valutata anche per l’applicazione di specifiche misure di prevenzione, oltre che per la segnalazione amministrativa al Prefetto di Modena, in relazione alla qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.

Il 20enne arrestato, senza precedenti di alcun tipo, è stato rimesso in libertà secondo quanto prevede la legge in questi casi.