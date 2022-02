Camion bloccato a Fanano, ore di lavoro per i Vigili del Fuoco

Si sono concluse dopo dviverse ore, verso le 14.15, le operazioni dei Vigili del Fuoco per liberarare via Ospitale a Fanano. Dalle 9 di questa mattina, infatti, un mezzo pesante bloccava la vaibilità verso la frazione fananese dopo esseri intraversato, complice anche la neve caduta sulla sede stradale.

Grazie ad un camion gru i pompieri sono riusciti a recuperare e rimuovere il camion, mentre la Polizia Municipale ha presidiato l'area per i rilievi e la gestione viabilità.

Un incidente, per fortuna senza conseguenze, che riaccende i riflettori sulla giò discussa situazione di una stretta strada di montagna percorsa da diversi mezzi pesanti diretti alla la Sem (Sorgenti Emiliane Modena spa), azienda che imbottiglia e distribuisce l’acqua Monte Cimone. Già in passato, infatti, sierano verificati problemi che hanno messo in evidenza la criticità logistica con cui l'impianto deve fare i conti.