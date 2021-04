Camion finisce in un campo, due feriti lungo l'Autosole

Incidente nel pomeriggio all'altezza di San Cesario, fortunatamente senza conseguenze particolarmente gravi. Operazioni di rimozione in corso

Oggi intorno alle ore 17.30 un mezzo pesante è finito duori strada dopo aver sfondato le barriere sul margine destro della carreggiata. E' accaduto lungo la corsia nord della A1, tra San cesario e Modena. La dinamica dell'incidente, al vaglio della Polizia Stradale, è stata particolarmente grave, ma le due persone a bordo del mezzo non hanno riportato lesioni serie.

I due feriti sono stati soccorsi dal 118 , insieme ai Vigili del Fuoco, e poi trasportati in osedale per accertamenti.

Il traffico ha subito rallentamenti in direzione Milano per circa un'ora, ma senza code eccessivamente lunghe. Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo.