Ennesimo camion fuori strada, ancora disagi lungo la Canaletto

Siamo alle solite lungo la Statale 12 alle porte di Modena. Anche questa mattina, intorno alle ore 6.30, un mezzo pesante è finito fuori strada mentre percorreva la Canaletto nel tratto compreso fra Bastiglia e Modena. L’incidente autonomo è avvenuto un centinaio di metri prima del viadotto Tav, in direzione del capoluogo.

Il mezzo pesante si è adagiato nel fosso al margine destro della carreggiata. Fortunatamente il camionista non ha riportato conseguenze fisiche .

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per la gestione della viabilità, che è rimasta congestionata a lungo. Intorno alle ore 10.00 la statale è stata completamente chiusa al transito nel tratto compreso fra le rotatorie di via delle Nazioni e ponte dell’Uccellino, per consentire il recupero del camion.

Si tratta purtroppo di un incidente fin troppo frequente in quel tratto specifico della statale, caratterizzato da un terrapieno senza protezioni che non perdona la minima uscita di strada, specialmente da parte di mezzi pesanti. La strada è stata riaperta al traffico pochi minuti dopo le ore 11.00